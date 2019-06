Ramen gut - alles gut : Mit ungehemmten Schlürfgeräuschen

Der junge Koch Masato (Takumi Saitoh) geht in Singapur auf kulinarische und familiäre Spurensuche. Foto: Neue Visionen

✮✮✮✮ „Ramen Shop“ von Eric Khoo erzählt, wie auch Familie durch den Magen geht.

Ramen – so nennt sich die japanische Suppenspezialität, die eigentlich ein Arme-Leute-Gericht war, nach dem Zweiten Weltkrieg zum Volksessen avancierte und seit einigen Jahren von Toronto bis Berlin auch die westlichen Gastronomie-Szene erobert. Am besten wird Ramen durch die Geräusche beschrieben, die beim Essen der Suppe entstehen. Ein Ramen-Restaurant ist erfüllt von ungehemmten Schlürfgeräuschen, unter denen die heißen Nudeln aus der Schüssel in den Mund hinein gesogen werden. Gefolgt von einem wohligen Grummeln, wenn die gehaltvolle Brühe ausgelöffelt wird.