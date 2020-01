Stimmungsbild : Der schmale Grat zwischen Kriminellen und Opfern

Queen (Jodie Turner-Smith) und Slim (Daniel Kaluuya) geraten in eine Verkehrskontrolle, die völlig aus dem Ruder läuft. Anschließend flüchten die Beiden quer durch die USA. Sie wollen das Land verlassen und in Kuba Zuflucht suchen. Foto: 2019 Royalty Holdings LLC. Foto: Photo Credit: Universal Pictures

✮✮✮✮ „Queen & Slim“ von Melina Matsoukas: Packendes Stimmungsbild zum alltäglichen Rassismus in den USA.

Denn die beiden haben schwarze Hautfarbe, der Polizist aber war ein Weißer. So was kommt hier in Ohio, also mitten im Mittleren Westen überhaupt nicht gut. Also handeln Queen und Slim spontan. Sie setzen sich wieder ins Auto und fahren davon; erst einmal in einen anderen Bundesstaat und dann weiter Richtung Florida, wo sie auf ein Boot hoffen, mit dem sie nach Kuba übersetzen können.