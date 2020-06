Jetzt im Kino : Von Haudegen Clint Eastwood bis zu Marianne Sägebrecht

„In The Line Of Fire“ mit Clint Eastwood. Foto: Columbia TriStar

Western, Thriller, Liebesdrama und eine Komödie im Saarbrücker Kino Achteinhalb und in der Kinowerkstatt St. Ingbert.

Auf Einladung des Saarländischen Filmbüros ist der saarländische Filmemacher Kilian Armando Friedrich am Donnerstag, 25. Juni, zu Gast im Kino Achteinhalb . Im Rahmen der Reihe „Filmwerkstatt“ zeigt Friedrich um 17 und um 20 Uhr eine Auswahl seiner Filme, in denen er Alltagsszenen mit scheinbar zufälligen absurden Situationen verbindet.

Von Freitag bis Montag, 20 Uhr, läuft im Achteinhalb der mitreißende Liebes- und Tanzfilm „Als wir tanzten“ von Levan Akin (Georgien/Schweden 2019). Anlässlich Clint Eastwoods 90. Geburtstag wird in der vierteiligen Reihe „Retrospektive Clint Eastwood“ zusammen mit der Fachrichtung Anglistik der Saar-Uni am Mittwoch, 19 Uhr (OmU), „In The Line Of Fire – Die zweite Chance“ von Wolfgang Petersen (USA 1993) gezeigt. Eastwood spielt den Secret-Service-Agenten Frank Horrigan. Bärbel Schlimbach hält eine Einführung. Infos: Tel. (06 81) 3 90 88 80. www.kinoachteinhalb.de