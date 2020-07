Kinotipps : Open-Air-Kino und mehr von Petzold bis Hitchcock

Am 18. Juli Open-Air im Filmhaus: Grace Kelly und Cary Grant in Hitchcocks Krimi „Über den Dächern von Nizza“. Foto: Paramount

Filmtipps aus dem Programm des Kinos Achteinhalb, des Filmhauses und der Kinowerkstatt.

Kinderkino, Open-Air-Filme und mehr: Wir haben einige Tipps für diese und die nächste Woche zusammengefasst.

Das Saarbrücker Kino Achteinhalb zeigt am Donnerstag und Freitag „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ von Céline Sciamma (Frankreich 2019) mit Adèle Haenel und Noémie Merlant. Ein ungewöhnlicher Auftrag führt die Pariser Malerin Marianne im Jahr 1770 auf eine einsame Insel an der Küste der Bretagne: Sie soll heimlich ein Gemälde von Héloïse anfertigen, die gerade eine Klosterschule für junge adelige Frauen verlassen hat und bald verheiratet werden soll. Denn Héloïse weigert sich, Modell zu sitzen, um gegen die von ihrer Mutter arrangierte Ehe zu protestieren.

Von Montag bis Mittwoch, jeweils 20 Uhr, läuft im Achteinhalb das Biopic „Lindenberg! Mach dein Ding“ von Hermine Huntgeburth (D 2019). Der Film erzählt von der Kindheit und Jugend bis zu den Anfängen seiner Karriere, Jan Bülow überzeugt in der Titelrolle.

Das Saarbrücker Filmhaus startet an diesem Wochenende seine Open-Air-Reihe im Innenhof. Zum Auftakt läuft am Freitag und Samstag, ab 22 Uhr, „Undine“, der neue Film von Christian Petzold mit Paula Beer und Franz Rogowski. Am nächsten Wochenende folgen am Freitag „The Peanut Butter Falcon“ und am Samstag Hitchcocks Klassiker „Über den Dächern von Nizza“. Außerdem gibt es im Filmhaus Kinderkino in den Sommerferien, jeweils 15 Uhr: Am Donnerstag, 9. Juli, „Shaun das Schaf – Der Film“, am Freitag „Paddington“ mit Nicole Kidman und Elyias M’Barek.