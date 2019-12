„Jazzfilm-Raritäten“ und der französische Film des Monats : Nina, Frantz und eine Doku in der Kinowerkstatt IGB

St. Ingbert Das Programm der Kinowerkstatt St. Ingbert vom 5. bis 11. Dezember 2019.

Wie sieht eine zukunftsfähige Welt aus? Für seinen neuen Film „But Beautiful” (Deutschland, Österreich 2019) hat sich Regisseur Erwin Wagenhofer auf die Suche nach Menschen mit Visionen gemacht, die mit ihrem Tun ganz neue Wege beschreiten. Die Doku läuft am Freitag, 6. Dezember, 20 Uhr, am Sonntag, 18 und 20 Uhr sowie am Montag, 20 Uhr, in der Kinowerkstatt St. Ingbert (Pfarrgasse 49). Da ist zum Beispiel Bunker Roy, der 1972 im indischen Rajasthan das preisgekrönte „Barefoot College“ mitgründete – ein Pionier alternativer Bildungskonzepte: Hier werden vor allem Frauen aus ärmsten Dörfern (nicht nur in Indien) zu Solartechnikerinnen ausgebildet – und dann wieder auf das Land gesandt, um dort auch als Multiplikatorinnen für die autarke Versorgung mit Licht und Energie zu sorgen.