Filmhaus Saarbrücken : Zwei Meisterwerke im Open-Air-Kino

Im Open-Air-Kino im Innenhof des Saarbrücker Filmhauses (Mainzer Straße 8) stehen diese Woche zwei Kracher auf dem Programm. Am Freitag, 21.30 Uhr, wird „Parasite“ von Bong Joon-ho gezeigt. Das Meisterwerk aus Südkorea hat dieses Jahr als erster nichtenglischsprachiger Streifen in der Kategorie „Bester Film“ den Oscar gewonnen.

Am Samstag , ebenfalls 21.30 Uhr, folgt der Klassiker „Frühstück bei Tiffany“ von Blake Edwards (USA 1960). Die Tragikomödie handelt von der 18-jährigen Holly Golightly, einer Frau aus der Provinz, die sich in New York an vermögende Herren heranmacht. In der elegant inszenierten, bittersüßen Liebesgeschichte brilliert Audrey Hepburn in der Hauptrolle.