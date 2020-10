Neu im Kino : Britische Schauspielkunst sorgt für Spaß

✮✮✮ Neu im Kino: „Mrs Taylor’s Singing Club“ von Peter Cattaneo mit Kristin Scott Thomas.

„Wir haben nicht das Privileg gegen den Krieg zu sein“ sagt Lisa (Sharon Horgan) zu dem Friedensaktivisten und gibt ihm das Flugblatt wieder zurück. „Wir sind mit ihm verheiratet“. Die Gruppe von Frauen, die sich da in der Marktpassage gruppiert, um ihr erstes Chorkonzert zu geben, ist aus der nahe gelegenen Militärbasis in das englische Städtchen gekommen. Während ihre Männer (und eine Frau) in den Krieg nach Afghanistan gezogen sind, versuchen die Ehefrauen sich gegenseitig bei Laune zu halten.