Familiendrama von Angela Schanelec : Der seltsame Geschmack des Lebens

Maren Eggert spielt die alleinerziehende Mutter Astrid, die als Lehrerin an einer Kunsthochschule arbeitet. Foto: Piffl Medien

✮✮✮✮ „Ich war zuhause, aber“ von Angela Schanelec: Ein elliptischer Film über das Erzählen.

Vielleicht war es Regisseurin Angela Schanelec müde, immer wieder in – positiven – Kritiken zu ihren Filmen auch die Warnung zu lesen, dass hier einem aufmerksam-aktiven Publikum ein Angebot gemacht werde. Jedenfalls beginnt sie ihren neuesten Film „Ich war zuhause, aber ...“ mit einer rasanten Verfolgungsjagd, die davon erzählt, dass Filmrezeption immer schon eine kreative Arbeit gewesen ist: Ein Hund läuft über eine Karstwiese, dann ein Kaninchen, beide im Wechsel. Die Montagesequenz wird aufgelöst in einer Totale der Karstlandschaft, in der keines der beiden Tiere zu sehen ist.