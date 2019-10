Ein herrlich unkonventioneller Film : Ein vermeintlicher Held wird entzaubert

✮✮✮✮ „Lieber Antoine als gar keinen Ärger“ von Pierre Salvadori ist rundum gelungen.

Jean Santi war der beste Polizist der Stadt, deshalb wird ihm zwei Jahre nach seinem Tod im Dienst nun ein Denkmal gewidmet. Für seinen kleinen Sohn ist Santi ein gewaltiger Held, lebendig in den spannenden Gute-Nacht-Geschichten, die Mama abends erzählt. Yvonne, die auch bei der Polizei arbeitet, muss ihren Blick auf den Mythos Santi revidieren, als sie erfährt, dass ihr Ehemann korrupt war und seinetwegen der Goldschmied Antoine unschuldig ins Gefängnis musste.

Der Zufall will es auch, dass Antoine dieser Tage wieder frei kommt. Heimlich nimmt Yvonne den Mann unter Beobachtung, was nicht einfach ist, denn erstens ist Antoine verheiratet (Audrey Tautou), zweitens verwirrt und zunehmend verhaltensauffällig. Zusätzliches Störfeuer streut Polizeikollege Louis, der mit der Gefühlswucht eines Pennälers in Yvonne verliebt ist.