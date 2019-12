Familiengeschichte : Die verheimlichte Trauer

Großartige Darstellerin mit fein balancierter Emotionalität: Die auch als Rapperin bekannte Awkwafina als Billi. Foto: DCM Film/Casi Moss

✮✮✮✮ „The Farewell“ von Lulu Wang ist eine feine Familiengeschichte aus China.

Gerade einmal sechs Jahre alt war Billi (Awkwafina), als sie mit den Eltern in die USA emigrierte und ihre ganze Verwandtschaft in China zurückließ. Vater und Mutter haben hart gearbeitet, um sich und ihrer Tochter ein Leben in der amerikanischen Mittelklasse zu ermöglichen. Das lassen sie Billi auch heute noch spüren.

Die Mittzwanzigerin lebt als nicht ganz so erfolgreiche Autorin in New York, hat Schwierigkeiten die Miete zu bezahlen und gerät mit der Mutter regelmäßig aneinander. Dann wollen die Eltern überstürzt zur Hochzeit eines Cousins nach China reisen, aber schon bald wird klar, dass die Heirat nur ein Vorwand ist. Na Na (Zhao Shuzhen), Billis geliebte Großmutter, ist schwer an Lungenkrebs erkrankt und hat nach Auskunft der Ärzte nur noch wenige Monate zu leben.

Die weit verstreute Familie versammelt sich im nordchinesischen Changchun, um Abschied von der alten Dame zu nehmen. Nur dass die Oma nichts von der tödlichen Diagnose ahnt, welche die Ärzte nur der Schwester übermittelt haben. Und das soll nach dem Willen der Verwandten auch so bleiben. Diese Verschwiegenheit gegenüber den unwissenden Todkranken – so erfährt die konsternierte Billi von ihren Eltern – sei in China eine durchaus gebräuchliche Umgangsform mit dem herannahenden Tod.

„Beruhend auf einer echten Lüge“ steht zu Beginn auf der Leinwand, denn Regisseurin Lulu Wang hat in „The Farewell“ eigene familiäre Erfahrungen verarbeitet. Das gilt nicht nur für den Grundkonflikt der sterbenskranken Großmutter, die nichts von ihrem nahenden Tod ahnt, sondern auch für die spezielle Dynamik einer Familie, deren Mitglieder über die Welt verstreut leben. In Amerika gehe es immer um individuelle Selbstverwirklichung, in China sei die Familie und die Gemeinschaft das höchste Gut, behauptet der Onkel. Wang behält gegenüber solchen Verkürzungen eine skeptische Grundhaltung.

Ohnehin ist das moderne China, das „The Farewell“ zeigt, mit seinen betonierten Vorstädten und einer konsumwilligen Mittelklasse längst vom westlichen Lifestyle durchdrungen. Als Alter Ego der Regisseurin verschränken sich auch in Billis Figur die verschiedenen soziokulturellen Sichtweisen und familiären Traditionen, ohne dass sich die Protagonistin wertend auf eine Seite schlagen muss. Die asiatische-amerikanische Rapperin Awkwafina, die in „Ocean‘s 8“ und gerade aich in „Jumanji – The Next Level“) mit markanten Nebenrollen als Komödiantin überzeugte, kann hier ganz andere Facetten ihres schauspielerischen Talents zeigen. Mit fein balancierter Emotionalität lässt sie die verheimlichte Trauer und die innige Zuneigung zur Großmutter in Blicke und Körperhaltung einsickern und trägt entscheidend dazu bei, dass der Film nicht in oberflächliche Sentimentalitäten abdriftet.