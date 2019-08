Seth Rogen produziert Teenager-Komödie : Drei Jungen auf dem Weg ins Erwachsenenleben

✮✮✮ „Good Boys“ von Gene Stupnitsky: Gelungene Komödie über eine innige Freundschaft.

Der Drohneneinsatz aber läuft schief, das Flugobjekt geht verloren. Also macht sich das Trio daran, das Fluggerät wieder zu erlangen, was sich als deutlich schwieriger herausstellt, als gedacht. Als wäre das nicht genug schwänzen die drei dazu die Schule und wandeln sich nun immer mehr von Engeln zu Bengeln.

Einiges erinnert in diesem Film von Regisseur Gene Stupnitsky an bereits etablierte Werke. Wenn sich die drei Jungs auf ihre BMX-Räder schwingen etwa, dann muss man kurz an „E.T.“ denken. Stellenweise fühlt man sich in eine, zwar nicht gänzlich jugendfreie, aber doch deutlich entschärfte Version von „Hangover“ hineinversetzt.