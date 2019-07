Bibliothek als Institution der Demokratie : Blick auf soziale Missstände in Trumps Amerika

✮✮✮ „Ein ganz gewöhnlicher Held“ von Emilio Estevez feiert eine Institution der Demokratie.

Ein Winter in Cincinnati kann sehr kalt sein, und dieses Jahr ist es besonders frostig. Weil die öffentlichen Auffangstationen schon lange nicht mehr ausreichen, strömen die Obdachlosen in die öffentliche Bibliothek, um sich hier während der ­Öffnungszeiten zumindest am Tage aufzuwärmen. Als das Thermometer weiter fällt, regt sich Widerstand unter den Gästen, das Gebäude in den frühen Abendstunden zu verlassen. Der wegen Drogenmissbrauchs vorbestrafte ­Mitarbeiter Stuart Goodson und sein Chef Anderson handeln ­instinktiv und behalten die Leute im Gebäude.