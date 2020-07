Jetzt im Kino : Lässig und cool wie eine Westernheldin

✮✮✮✮ Neu im Kino: Die federleichte Komödie „Auf der Couch in Tunis“ von Manele Labidi.

„Wir haben Gott. So etwas brauchen wir hier nicht“ sagt die Tante, als Selma (Golshifteh Farahani) ihr eröffnet, dass sie in Tunis eine psychoanalytische Praxis eröffnen will. Selma war zehn Jahre alt, als sie mit ihren Eltern aus Tunesien nach Paris emigrierte. Nun will sie zurück – nicht nur zu ihren familiären Wurzeln, sondern auch in ein Land, das sich nach dem arabischen Frühling 2011 und dem Sturz des Diktators Ben Ali im Umbruch befindet.