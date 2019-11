Mit Matt Damon und Christian Bale : Furchtlose Männer, die schnell im Kreis fahren

✮✮✮✮ „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“ von James Mangold: Action mit starker Besetzung.

Vielleicht wird in zehn, 15 Jahren, wenn Tankstellen aus unserer Landschaft verschwunden sind und ausschließlich Elektroautos leise durch die Straßen surren, James Mangolds „Le Mans 66“ als die letzte Ode an den Verbrennungsmotor in die Filmgeschichte eingegangen sein. Der Film reist zurück in die 60er-Jahre, in denen Ferrari im Motorrennsport die Nase vorn hatte. Aber das Unternehmen gerät in finanzielle Schwierigkeiten und der amerikanische Autoriese Ford wittert seine Chance. Henry Ford II. (Tracy Letts) schickt Verhandler mit einem Übernahmeangebot nach Italien, das allerdings von Enzo Ferrari (Remo Girone) brüskiert abgelehnt wird.