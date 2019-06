Kino-Tipp : Von Freiheit, Liebe, Leidenschaft und Erfolg

Saarbrücken Das Saarbrücker Kino Achteinhalb zeigt spannende Dokumentationen und eine Komödie.

Das Saarbrücker Kino Achteinhalb zeigt am Samstag und Montag, jeweils 17.30 Uhr, sowie Sonntag, 20 Uhr, die Dokumentation „Anderswo. Allein in Afrika“ von Anselm Nathanael Pahnke. 15 000 Kilometer in 414 Tagen durch 15 Länder, ist der Regisseur auf sich allein gestellt quer durch Afrika gefahren – ausschließlich mit seinem Fahrrad. Daraus entstanden ist ein Film, der dem Kinobesucher aus einem sehr persönlichen Blickwinkel heraus die Vielfalt des afrikanischen Kontinents näher bringt, sagen die Veranstalter.

Die Filmreihe „Stonewall 50: Getting out of the gender and sexuality box“ beschäftigt sich mit der Geschichte des Aufstands in der New Yorker Christopher Street gegen die Polizei im Sommer 1969. Der Dokumentarfilm, „Before Stonewall“ (OmU) von Greta Schiller läuft begleitend zur Filmreihe am Mittwoch, 20 Uhr. „Stonewall“ war eine Homosexuellen-Bar, die 1969 für drei Tage besetzt und gegen die Polizei verteidigt wurde; ein Vorfall, der als Wendepunkt und Auslöser der Bewegung gilt.