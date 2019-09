Familiendrama mit Hanno Koffler : Fünf Geschwister und ein Haus

✮✮✮ „Idioten der Familie“ von Michael Klier erzählt eine authentische Familiengeschichte.

Viele Jahre lang hat sich Schwester Heli (Jördis Triebel) ausopferungsvoll um sie gekümmert, aber nun will sie endlich ihr eigenes Leben genießen. Ginnie soll ab sofort in einem Heim leben. Ihre drei Brüder sind noch einmal gekommen, um das Nesthäkchen zu verabschieden – und nebenbei die Besitzverhältnisse des elterlichen Domizils zu erörtern, das dem gehören soll, der sich um die Schwester kümmert.

Ginnie reagiert zunächst panisch auf den Besuch von Bruno (Florian Stetter), Tommie (Hanno Koffler) und Frederik (Kai Scheve). Nicht ganz zu Unrecht, wie sich bald herausstellt. Die Jungs haben mehr oder weniger ihren Platz im Leben gefunden. Zwei von ihnen sind Musiker geworden, einer mit Erfolg, der andere mit Idealen. Der Dritte im Bunde geht in Bälde nach Mali, um die Welt zu retten. Nur Heli, eine talentierte Malerin, konnte sich nie selbst verwirklichen. Am folgenden Wochenende steht viel Gesprächsstoff im Raum.

Filmemacher Michael Klier hat in der späten Phase seines Schaffens so eindrucksvolle Werke wie „Farland“ oder „Alter und Schönheit“ vorgelegt. „Idioten der Familie“, ein kammerspielartiges Drama mit komischen Momenten, gehört sicherlich nicht zu den subtilsten filmischen Auseinandersetzungen mit einer Familie, die sich entfremdet hat. Dafür ist der Film authentisch und ehrlich in einer Zeit, in der man das Elternhaus in getrennte Richtungen verlässt und sich selbst am nächsten ist.