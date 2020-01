Oscar-Nominierung : Wie sich indoktrinierter Hass in eine zarte Liebe verwandelt

Wie sich indoktrinierter Hass in eine zarte Liebe verwandelt

✮✮✮✮✮ „Jojo Rabbit“ von Taika Waititi: Komödiantischer Blick auf das Dritte Reich, intelligent und verspielt zugleich.

Für den zehnjährigen Jojo (Roman Griffin Davis) ist es der wichtigste Tag seines kurzen Lebens. Denn heute soll er endlich in die Hitlerjugend aufgenommen werden. Im Ausbildungslager wird er all die tollen Sachen lernen: Marschieren, Nahkampf, durch den Schlamm robben, Handgranaten werfen.

Jojo ist aufgeregt. Die neue Uniform steht ihm gut, aber er weiß, dass darin nicht der harte Kerl steckt, der er gerne wäre. Aber immer, wenn es drauf ankommt, steht ihm sein eingebildeter Freund mit Rat und Tat zur Seite. „Du bist der treueste, kleine Nazi, den ich mir vorstellen kann“ tröstet ihn der imaginäre Adolf Hitler und übt mit dem Knaben den Führergruß so lange, bis die entschlossene Intonation erreicht ist.

Trotzdem läuft im HJ-Lager alles schief und Jojo zum Gespött der Rotte. Die Mutter (Scarlett Johansson) versucht ihren indoktrinierten Sohn mit Geduld und Humor auf den Pfad der Liebe zum Leben zu bringen. Dass sie sich im Widerstand engagiert, darf Jojo nicht wissen, und auch nicht, wen sie oben in der Dachkammer versteckt hat. „Bist du ein Geist?“ fragt Jojo erschrocken, als die sechzehnjährige Elsa (Thomasin McKenzie) plötzlich vor ihm steht. „Ich bin etwas viel schlimmeres“ sagt sie, „Ich bin ein Jude“. Über Juden hat Jojo schon viel gehört: zum Beispiel, dass sie unsichtbare Hörner tragen, Rabbis Penisspitzen als Ohrstöpsel benutzen und die Judenkönigin an geheimem Ort ihre Eier ablegt. Aber bald weicht die Furcht der Neugier und einem unbekannten Gefühl in der Bauchgegend.