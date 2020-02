Kinowerkstatt : Kinowerkstatt IGB: Zwei Preisträger auf der Leinwand

Auch in dieser Woche steht der Oscar-Preisträger „Parasite“ auf dem Programm der Kinowerkstatt in St. Ingbert. Foto: dpa/-

St. Ingbert Auch in dieser Woche zeigt die St. Ingberter Kinowerkstatt wieder mehrere Filme. Auf dem Programm stehen dieses Mal ein Oscar-Preisträger und das Herzensprojekt von Regisseur Joseph Vilsmeier.

Am Freitag und Samstag, jeweils um 20 Uhr, sowie am Sonntag, 18 Uhr, läuft der südkoreanische Abräumer der diesjährigen Oscar-Verleihung „Parasite“ von Bong Joon-ho. Gleich vier der beliebten Statuen, zwei davon in den Königklassen „Bester Film“ und „Beste Regie“ gewannen die Macher. In Südkorea haben mittlerweile zehn Millionen Menschen den Film gesehen, in den USA legte er gerade den besten Start aller Zeiten für einen fremdsprachigen Film hin.