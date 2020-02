Nightlife : Ein sehr unterhaltsamer Spieleabend

„Nightlife“ von Simon Verhoeven: Die Actionkomödie überzeugt mit starker Besetzung.

Milo und Sunny treffen sich im Nachtleben, als beide verletzungsbedingt eine Augenklappe tragen müssen. Weil es zwischen Beiden auf Anhieb knistert, verabreden sie sich für den nächsten Abend zu einem richtigen Date. Am nächsten Morgen aber stellt sich heraus, dass Milos bester Freund Renzo nach verpatztem Job massiven Stress mit Russengangstern hat. Unversehens steckt auch Milo bis über beide Ohren in einer wilden Geschichte, in der es um sehr viel Geld geht, das man den Russen nur zurückzahlen kann, indem man andere Gangster beklaut. Es dauert auch nicht lange und auch Sunny hat alle Hände voll zu tun, wenn sie zwischen Verfolgungen, Versprechungen und einem ganz speziellen Spieleabend am Leben bleiben will.