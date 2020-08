Neu im Kino : Und ganz zum Schluss ein Paukenschlag

✮✮✮✮ Neu im Kino: „Il Traditore – Der Verräter“ von Marco Bellocchio: Packendes Mafia-Epos.

Palermo, am 4. September 1980: Die Stadt ist der größte Heroin-Umschlagplatz der Welt. Es ist der Tag der Heiligen Rosalia. In einer Villa treffen sich die Bosse der beiden führenden Familien der Cosa Nostra. Man plant eine friedliche Koexistenz im Drogenhandel. Tommaso Buscetta ist der zweite Mann im Palermo-Clan. Dass sein Sohn sich an diesem Abend am Strand eine Heroin-Dosis injiziert, wertet er als Verstoß gegen die Etikette, nicht gegen das Drogengesetz.

Derweil stoßen im Haus die einstmals verfeindeten Familien auf die Freundschaft an – und aufs Geld. Buscetta misstraut dem Frieden, er setzt sich mit der Familie nach Rio de Janeiro ab und wird recht behalten. Binnen vier Monaten wird der Bandenkrieg in Palermo fast 200 Opfer fordern. Buscettas beide Söhne, die er seinem Freund Pippo Caló anvertraut hatte, sind ebenso unter den Opfern wie sein Bruder und sein Neffe. Er soll zurück nach Italien. Wird er auch, aber erst nach seiner Verhaftung in Rio und drei Jahren Gefängnis mit härtesten Verhören und mindestens einem Mordversuch erfolgt im Juli 1984 die Auslieferung an die Staatsanwaltschaft in Rom. Hier trifft er auf den Untersuchungsrichter Giovanni Falcone. Er kann Buscetta zur Mitarbeit überzeugen. Womit der Titel des Films erklärt wäre: Il Traditore – Der Verräter.