Woody und Buzz Lightyear auf Rettungsmission : Faszinierndes filmisches Feuerwerk aus Spaß und Spannung

✮✮✮✮✮ „A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“ von Josh Cooley: Wie Filmhelden aus Fleisch und Blut.

Junge Junge, 24 Jahre ist es jetzt schon her, dass Pixar mit „Toy Story“ den ersten abendfüllenden Animationsfilm überhaupt vorlegte. Zwei gleichwertig starke Fortsetzungen folgten und alle wären zufrieden gewesen, wenn ein ruhmreiches Kapitel Filmgeschichte zu Ende gegangen wäre.

Doch jetzt hat die Truppe um den zwischenzeitlich in Ungnade gefallenen John Lasseter sich noch einmal für ein viertes Kapitel nach der Decke gestreckt – und schon wieder ein richtig starkes Stück Kino rausgehauen. Die Handlung setzt chronologisch korrekt neun Jahre nach dem letzten Film an. Andy ist erwachsen, hat eine Frau und eine kleine Tochter mit Namen Bonnie, die jetzt mit Andys alten Spielsachen viel Freude findet. Aber schon am ersten Tag im Kindergarten bastelt Bonnie sich aus Müllresten ein Figürchen, das sie Forky tauft. Forky fühlt sich – selbstbewusst – eher als Müll denn als Spielzeug, weshalb die Integration mit Cowboy Woody, Astronaut Buzz Lightyear und den anderen Spielsachen etwas holprig verläuft.