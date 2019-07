Debüt : Die fabelhafte Welt der Amélie in Berlin

Berlin ✮✮✮ „Cleo“ von Erik Schmitt: Vielversprechendes Debüt eines Filmverliebten.

„Du kannst nicht zweimal in den selben Fluss springen. Es ist nicht mehr der selbe Fluss und du nicht mehr die selbe Person“ – mit diesem Worten von Heraklit über die Vergänglichkeit beginnt „Cleo“. Aber gleich darauf beschwert sich die Hauptfigur über das allzu bedeutungsschwere Zitat und fordert einen anderen Anfang für den Film ein. Kein Problem. Das Tor öffnet sich zum Berliner Alexanderplatz. Ein schnauzbärtiger Erzähler führt durch die belebte Metropole und beschwört die Seele der Stadt. Aber auch dieser Anfang wird tricktechnisch wieder zusammengeknüllt und durch eine Zeitraffersequenz ersetzt, in der die Geschichte Berlins von der Gründung über den Zweiten Weltkrieg bis zum Mauerfall in wenigen Sekunden über die Leinwand flimmert. Gleich zu Beginn macht Regisseur Erik Schmitt klar, dass er das Kino als Spielplatz begreift, auf dem er sich nach seinen eigenen Regeln zu tummeln gedenkt. Am Tage des Mauerfalls kommt Cleo zur Welt. Die Mutter stirbt bei der Geburt und der Vater kommt später bei einem tragischen Unfall um. Diese traumatischen Verluste haben Cleo (Marleen Lohse) zu einer neurotischen, jungen Frau heranwachsen lassen, die den Kontakt zu ihrem Mitmenschen scheut und sich in ihrem kleinen Leben eingemauert hat. Aber dann taucht plötzlich Paul (Jeremy Mockridge) in ihrem Büro auf und hat eine Schatzkarte in der Hand. Als versierte Stadthistorikerin erkennt Cleo sofort, dass es sich um eine Skizze der legendären Bankräuber-Gebrüder Sass handelt. In deren Versteck soll auch eine magische Uhr lagern, mit der man die Zeit zurückdrehen kann und Cleo hofft nun damit die tragischen Ereignisse ihrer Kindheit ungeschehen zu machen.