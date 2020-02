Tierisches Vergnügen : Großes, konvetionelles Familienkino

✮✮✮✮ „Lassie“ von Hanno Olderdissen: Ein Kinderfilm, der auch Erwachsenen Freude macht.

Nun ist der unverwüstliche Collie in einer deutschen Version wieder da. Regisseur Hanno Olderdissen hat die Angelegenheit den deutschen Gegenwartsverhältnissen angepasst: Die Eltern sind nun beide berufstätig, kümmern sich gleichberechtigt liebevoll um Sohn Florian (Niko Marischka) und die hochschwangere Mutter (Anna Maria Mühe) stellt sich beim Regale aufbauen deutlich geschickter an als der Vater (Sebastian Bezzel). Letzterer ist gerade arbeitslos geworden, weil die Glasbläserhütte des Grafen von Sprengel (Matthias Habich) bankrott gegangen ist. Die Familie hat ihr Haus verloren und gerade eine kleinere Mietwohnung bezogen. Aber die garstige Vermieterin will keine Hunde im Haus und so kommt die geliebte Lassie beim ehemaligen Chef in Pflege. Abwicklungsgeschäfte führen dazu, dass Graf, Hund und Enkelin (Bella Bading) aus der süddeutschen Kleinstadt an die Nordseeküste reisen müssen, wo der treue Collie vor Sehnsucht nach Herrchen und Heimat zergeht und daher ausbüchst. Auf eigener Pfote macht sich das Tier mit erstaunlichen Navigationsfähigkeiten auf den langen, abenteuerlichen Heimweg quer durch Deutschland.