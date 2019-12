Als Hitler das rosa Kaninchen stahl : Zwischen Ängsten und unbändiger Lebenslust

✮✮✮✮ „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ von Caroline Link: Ein einfühlsames Porträt einer Exilfamilie.

Das stellt Anna (Riva Krymalowski) vor eine schwierige Entscheidung: Kommt ihr geliebtes rosa Kaninchen oder der Teddybär mit auf die überstürzte Reise. Sie entscheidet sich für den Bären, während das Stoffnagetier in Deutschland bei Hitler bleiben muss. Annas Vater (Oliver Masucci) ist schon vor wenigen Tagen Hals über Kopf nach Zürich gereist. Dem angesehenen Journalisten und Nazi-Kritiker drohte die Verhaftung. In der Schweiz zieht die Familie in einen Gasthof auf dem Lande. Die Berge, das Dorf, die Mitschüler, die einen schwer verständlichen Dialekt sprechen – alles ist neu für Anna, die ihr Berliner Zuhause, die liebenswerte Haushälterin Heimpi (Ursula Werner) und ihr rosa Kaninchen vermisst. Gerade als sie sich eingewöhnt hat, heißt es erneut umziehen. Für den Vater gibt es in der Schweiz keine Arbeit und in Paris kann er für eine jüdische Exilzeitung schreiben. In einer kleinen Dachkammer-Wohnung bezieht die Familie Quartier und Anna muss diesmal in einer ganz neuen Sprache noch einmal von vorn anfangen.