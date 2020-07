Neu im Kino : Spiegel einer Gesellschaft, in der längst nicht alles erlaubt ist

✮✮✮✮ Neu im Kino: „Als wir tanzten“ von Levan Akin: Faszinierendes Drama um zwei schwule Männer in Georgien.

Eine schwule Lovestory unter Tänzern mit riskantem Coming-Out ist keine neue Kinogeschichte, aber sie kann ungemein faszinierend sein, wenn sie so enthusiastisch und gewinnend erzählt und ausgestaltet ist wie in dieser Filmproduktion aus Tiflis. Von der ersten Minute an lässt der aus georgischer Familie stammende, aber in Schweden geborene Filmautor Levan Akin keinen Zweifel, dass es ihn zwar wichtige Themen umtreiben, dass diese aber unbedingt das Gewand eines Publikumsfilms benötigen, wenn sie verfangen sollen. Das Tempo, die Stilmittel, die Lebensumstände – in diesen Punkten schlägt der Film am Kinopuls der Zeit. Zugleich aber ist er unmissverständlich in seiner Heimat verortet, deshalb weichen die Gesichter und die Codes im Umgang miteinander um jenes Quantum vom Globalkino Hollywoods ab, das ihnen etwas sympathisches Eigenes gibt, aber auch eine bedrohliche Fallhöhe in die Konflikte speist. Denn wenngleich das Ambiente modern ist, die Traditionen und Riten sind altverwurzelt und damit auch die Geschlechterklischees. Die stilisierten Charakterskizzen in der Tanzaufführung für die Bühne mit ihren tradierten Rollenzuweisungen sind immer noch aktueller Spiegel einer Gesellschaft, wo längst nicht alles erlaubt oder vorstellbar ist. In Georgien löste die Darstellung von Homosexualität im landeseigenen Tanztheater Proteste und Prügeleien aus. Was zeigt, was für ein mutiger Film dies ist – und er gibt nicht ein bisschen an damit.