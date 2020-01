Kinowerkstatt : Max-Ophüls-Filme in der Kinowerkstatt

Foto: ffmop / Oliver Dietze/Oliver Dietze

St. Ingbert In der Kinowerkstatt St. Ingbert, Pfarrgasse 49, sind wie im letzten Jahr an diesem Wochenende ausgewählte Filme des Max-Ophüls-Festivals zu sehen. Los geht es am Freitag um 20 Uhr mit dem Wettbewerbs-Spielfilm „Lovecut“ von Iliana Estañol und Johanna Lietha (Schweiz/Österreich, 94 Min.).

Im Mittelpunkt stehen sechs Jugendliche in Wien, deren Lebenswege sich auf unterschiedliche Weise kreuzen. Ben lernt auf Tinder die rebellische Luka kennen. Was als unverbindliche Affäre beginnt, wirft bald die Frage nach der Definition von Liebe auf. Momo führt eine virtuelle Beziehung mit Alex, der sich weigert, sie im echten Leben zu treffen. Anna und Jakob hingegen sind verliebt und laden ihre privaten Sexvideos ins Internet, um damit Geld zu verdienen.

Der Wettbewerbsspielfilm „Neubau“ von Johannes Maria Schmit (Deutschland, 82 Min.) läuft am Samstag, 13 Uhr. Er spielt im Sommer in der Brandenburger Provinz. Markus ist hin- und hergerissen zwischen der Liebe zu seinen pflegebedürftigen Omas und der Sehnsucht nach einem anderen Leben in Berlin.

„Jiyan“ von Süheyla Schwenk (Deutschland, 71 Min.), ebenfalls im Spielfilm-Wettbewerb, erzählt von Hayat (Halima Ilter), die mit ihrem Mann Harun (Baran Sükrü Babacan) ihre Heimat Syrien verlassen hat. In Deutschland erhoffen sie sich und ihrem ungeborenen Kind eine sichere Zukunft.

Am Sonntag, 15 Uhr, läuft die Doku „Sommerkrieg“ von Moritz Schulz (D/Ukraine, 78 Min.) über zwei zwölfjährige Kinder in einem paramilitärischen Ausbildungscamp.