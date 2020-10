Jetzt im Kino : Der verletzliche Mensch hinter der strahlenden Ikone

Neu: „I am Greta“ von Nathan Gossman: Einfühlsame Dokumentation über die junge Klimaaktivistin.

Am 20. August 2018 setzt sich ein 15jähriges Mädchen vor das schwedische Parlamentsgebäude und stellt ein Schild neben sich: „Skolstrejk för Klimatet“ (Schulstreik für das Klima) steht da in großen Lettern drauf. Ein Jahr später ist aus der unscheinbaren Ein-Personen-Demo eine internationale Protestbewegung gewachsen, die bis zu sieben Millionen Menschen auf die Straße bringt. Und dieses Mädchen namens Greta Thunberg ist deren Ikone.

Der schwedische Filmemacher Nathan Grossmann hat sich im August 2018 einfach einmal mit der Kamera zu Greta vor den Reichstag in Stockholm gesetzt. Daraus ist ein zweijähriges Filmprojekt entstanden, das sich einerseits als Porträt ganz nah an seiner weltbekannten Protagonistin bewegt und andererseits die rasante Entstehungsgeschichte einer politischen Bewegung vorführt. Bei „Fridays for Future“ geht es um nicht weniger als um die Zerstörung des Planeten durch den Menschen. Auf der Anklagebank steht die Boomer-Generation mit ihrem unkaputtbaren Glauben an das ewige Wirtschaftswachstum und Greta Thunberg ist eine Chefanklägererin, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Aber woher nimmt das Mädchen diesen Mut und diese Kraft? Dieser Kernfrage geht „I am Greta“ unterschwellig nach.