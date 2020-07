Jetzt im Kino : Jojo Rabbit und Lenin in der Kinowerkstatt IGB

In der Kinowerkstatt St. Ingbert ist am Donnerstag, 2. Juli, 20 Uhr, noich einmal „Out of Rosenheim“ zu sehen. Der Film von Percy Adlon erzählt, wie sich die Besitzerin eines Cafes, eine schwarze Frau (CCH Pounder), und die Rosenheimerin Mrs. Münchgstettner (Marianne Sägebrecht) näher kommen.

Wie sie die sehr komisch dargestellten Vorurteile überwinden und Freundinnen im Herzen werden, wird jeden Zuschauer anrühren.

Am Freitag und Samstag, jeweils 20 Uhr, läuft „Jojo Rabbit“ (USA/D/Tsch 2019) von Taika Waititi. Der kleine Jojo, ein verwirrter 10-jähriger Junge, ist ein überzeugter Nazi, der in der liebevollen Obhut seiner Mutter Rosie (Scarlett Johansson) aufwächst. Er kann es gar nicht erwarten, Mitglied der Partei zu werden. Und er hat sogar einen besten Freund: Adolf Hitler persönlich. „So lustig ist der deutsche Diktator im Kino noch nie gewesen“, so die Veranstalter, und das habe folgenden Grund: Es gibt ihn gar nicht – oder genauer, es gibt ihn nur im Kopf von Jojo Betzler (Roman Griffin Davies.

„Lenin kam nur bis Lüdenscheid" ist die Verfilmung des Buches von Richard David Precht, das die Kindheit des inzwischen sehr bekannten Philosophen behandelt. Die Doku mit humorvollen und wehmütigen Kindheitserinnerungen des Autors wird am Sonntag und Montag, jeweils 20 Uhr, gezeigt.