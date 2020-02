Psychoterror : Der Horror in den eigenen vier Wänden

Der Horror in den eigenen vier Wänden

✮✮✮✮ „Der Unsichtbare“ von Leigh Whannel: Psychothriller mit überragender Besetzung.

Plötzlich ist da dieses fiese Kribbeln und die Nackenhaare stellen sich auf. Cecilia fährt herum und sieht – nichts. Trotzdem fühlt sie, dass sie nicht allein in der Wohnung ist. Sie behält Recht damit, denn Adrian Griffin ist nicht der Mann, der es ungeschehen hinnimmt, dass ihm die Frau wegläuft.

Cecilia findet Unterschlupf bei einem befreundeten Polizisten und seiner Tochter, aber es wird nicht lange dauern, bis ein nicht zu fassender Terror Cecilia an den Rand des Verstandes treiben wird. Offenbar hat Adrian einen Weg gefunden, sich unsichtbar zu machen. Wem aber kann man diesen Verdacht erzählen, ohne dafür gleich als verrückt abgestempelt zu werden?

Es ist über ganze Sequenzen hinweg kaum zu fassen, wie dicht dieser Film die Geschichte einer eskalierenden (und höchst begründeten) Paranoia in Szene setzt. Es zeigt sich einmal mehr, dass eine exzellente Schauspielkraft (Elisabeth Moss kam durch ihre Auftritte in den Serien „Mad Men“ und „A Handmaid’s Tale: Der Report der Magd“ zu Weltruhm) ungleich wirkungsvoller fürs Spiel mit den Emotionen ist als ein noch so aufwändig betriebenes Feuerwerk der Effekte. Die sind hier knapp, aber immens effektiv eingesetzt und halten die Spannung auch dann hoch, wenn der Nervenkitzel sich zusehends aufs Senatsionenelle ­verlagert. Zwar gibt es auch hier vereinzelte Ungereimtheiten und Grobheiten im Drehbuch, aber sie schmälern den Gesamteffekt des Films kaum. Leigh Whannells Vision vom Unsichtbaren erklimmt auf ihre Weise einen klassischen Status wie ihn zuvor nur James Whales Ur-Film von 1933 mit Claude Rains ­innehatte. Ganz große Klasse.