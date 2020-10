Ab jetzt im Kino : Eine wunderbare Rotzgöre in der Hauptrolle

✮✮✮ Neu im Kino: „Der geheime Garten“ von Marc Munden nach dem Kinderbuchklassiker.

1947, es ist der Vorabend der Trennung von Indien und Pakistan. Mary, Tochter eines englischen Kolonialbeamten, erwacht nach unruhiger Nacht in leerem Hause. Zwei Soldaten übergeben das Kind den Behörden. Hier erfährt Mary, dass ihre Eltern der grassierenden Cholera-Epidemie zum Opfer fielen. Sie wird der Obhut ihres Onkels Archibald Craven in England überantwortet. Am Bahnhof wartet Cravens Verwalterin Mrs. Medlock, die sofort ein strenges Regelwerk aufstellt. Das Gutshaus Misselthwaite ist ein dunkles Gemäuer inmitten weiter Moorlandschaft. In der Nacht vernimmt Mary wimmernde Laute, ihre Fragen danach werden abgewimmelt. Da ihr Onkel auf Reisen ist, verbringt Mary die Tage über allein. Sie macht im Gelände die Bekanntschaft mit einem Hund und stößt auf eine Mauer, hinter der sie einen zauberhaften Garten findet. Am nächsten Morgen gerät sie zufällig ins Zimmer von Cravens Sohn Colin. Er ist ein blässlicher Junge, der von sich glaubt, dass er gelähmt ist und das Zimmer nicht verlassen darf. Mary teilt diese Einschätzung nicht.