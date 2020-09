Jetzt im Kino : Spannendes und tiefgründiges Kammerspiel

✮✮✮ Neu im Kino: „Persischstunden“ von Vadim Perelman: Glaubhafte Schauspielkunst.

„Ich bin Perser“ ruft der belgische Jude Gilles (Nahuel Pérez Biscayart), als neben ihm die Mitgefangenen im Kugelhagel sterben. Der Satz lässt die SS-Schergen innehalten. Hauptsturmführer Klaus Koch (Lars Eidinger) hat den Männern Dosenfleisch versprochen, wenn sie ihm einen echten Perser bringen. Koch, der im Konzentrationslager die Küche leitet, hat sich in den Kopf gesetzt Farsi zu lernen, weil er davon träumt nach dem Krieg in Teheran ein Restaurant zu eröffnen. Statt im Steinbruch wird der Gefangene in der Kantine angestellt und soll nach Dienstschluss Koch unterrichten. Nur dass Gilles kein Wort Farsi spricht und nun eine eigene Sprache erfinden muss, um im Lager zu überleben. Das Opfer wird zum Lehrer und der Täter zum Schüler in Vadim Perelmans „Persischstunden“.