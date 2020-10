Ab sofort im Kino : ✮✮✮✮ „Milla Meets Moses“: Drama ums Erwachsenwerden

So hatten sich die Eltern ihren zukünftigen Schwiegersohn sicher nicht vorgestellt: Drogensüchtig, obdachlos und acht Jahre älter als die 15-jährige Tochter.

Auf den ersten Blick reiht sich Shannon Murphys Regiedebüt „Milla meets Moses“ (✮✮✮✮) ein in den Strom von Jugenddramen, die nach „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ (2014) sterbenskranke Teenager ihre erste große Liebe finden lassen. Aber die australische Regisseurin findet mit erstaunlich sicherem, filmischen Gespür ihren Erzählton und baut die morbide Geschichte zu einem tragikomischen Familienporträt aus. In zerrütteten Verhältnissen erstrahlt die Vorstadtfamilie, deren emotionaler Ausnahmezustand durch das Moses‘ Auftauchen in neue Dimensionen katapultiert wird. Murphy verhandelt die kollabierenden Gemütszustände ihrer Figuren mit ungepolstertem Humor. Zärtlich schaut sie auf die überforderten Eltern. Die wunderbare Eliza Scanlen wird zum strahlenden Epizentrum des Films. In ihren Blicken fließen Euphorie und Melancholie der sterbenskrank Verliebten unmerklich ineinander.