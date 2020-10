Jetzt im Kino : Eine charmante Frau als Drogenboss

✮✮✮✮ Neu: „Eine Frau mit berauschenden Talenten“ mit einer facettenreichen Hauptdarstellerin.

„Du hast etwas Widersprüchliches an dir“ sagt Philippe (Hippolyte Girardot) zu Patience (Isabell Huppert). „Du bist so zart, so schmal wie ein Grashalm. Und dabei strotzt du vor Selbstvertrauen.“ Das Kompliment des schwer verliebten Kriminalkommissars an die Dolmetscherin bringt augenzwinkernd einen zentralen Aspekt auf den Punkt, der die faszinierende Leinwandpräsenz von Isabelle Huppert bestimmt. In zahllosen Rollen hat sie ihre zierliche Gestalt mit einer enormen inneren Stärke verbunden und damit dem Kino von „Die Klavierspielerin“ bis zu „Elle“ immer neue, großartige, facettenreiche Frauenfiguren geschenkt. Ihre Rolle in Jean-Paul Salomés „Eine Frau mit berauschenden Talenten“ gehört ebenfalls dazu, auch wenn sich die Kriminalkomödie eher auf dem Gebiet der leichteren Unterhaltung verortet. Huppert spielt hier eine Übersetzerin, die für die Pariser Polizei Verhöre und abgehörte Telefongespräche vom Arabischen ins Französische übersetzt.