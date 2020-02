Der blaue Igel auf der Leinwand : „Sonic the Hedgehog“ von Jeff Fowler

Der kleine blaue Igel Sonic ist eine Videospiel-Ikone. Seit fast drei Jahrzehnten rast er mit unglaublicher Geschwindigkeit durch virtuelle Welten. Nun kommt das erste Abenteuer um „Sonic The Hedgehog“ ins Kino: Der außerirdische Igel lebt seit zehn Jahren unerkannt auf der Erde, doch dann wird er entdeckt und sogleich vom bösartigen Wissenschaftler Dr. Robotnik (Jim Carrey) verfolgt.

Nur wenige Comic-Figuren sind über einen so langen Zeitraum so erfolgreich gewesen wie Sonic und auch Super Mario. Aber was ist das Besondere an den beiden? „Sie haben den Vorteil, dass sie schon sehr früh da waren“, sagt der Computerspiel-Experte Christian Huberts. Super Mario gehört zu der Firma Nintendo, Sonic zu Sega. „Die beiden sind die Maskottchen der Firmen“, sagt die Expertin Mascha Tobe. Deshalb kommen immer wieder neue Spiele und andere Produkte heraus.