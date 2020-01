Kinowerkstatt : Ausgezeichnete „Parasiten“ in der Kinowerkstatt IGB

St. Ingbert Die Kinowerkstatt St. Ingbert (Pfarrgasse 49) zeigt am Freitag, 31. Januar, am Samstag, 1. Februar, jeweils um 20 Uhr, am Sonntag, 2. Februar, und am Montag, 3. Februar, dann jeweils um 18 Uhr, den Siegerfilm von Cannes 2020 „Parasite – Parasiten“ (Südkorea 2019, 132 Min.) von Bong Joon-ho.

Das ausgezeichnete Werk, eines der besten des Filmjahres 2019, hat Koreas Kino auf die Weltbühne katapultiert, so der Veranstalter. „Parasite“ bietet Kapitalismuskritik für alle Sinne, unterhaltsam, scharf, konsequent.

Alles beginnt in einem Kellerloch in Seoul. Hier leben die Kims, eine vierköpfige Familie, deren Geld weder für das Studium ihrer erwachsenen Kinder reicht, noch für eine menschenwürdige Unterkunft. Die Parasiten aus dem Titel sind Ki-taek (Song Kang-ho), seine Frau Chung-sook (Chang Hyae Jin) und ihre Teenager-Kinder Ki-woo (Choi Woo-sik) und Ki-jung (Park So-dam), die sich mit dem miserabel bezahlten Zusammenfalten von Pizzakartons über Wasser halten. Für Aushilfsjobs scheinen die Kims (angeführt von Song Kang-ho als verzagtem Patriarchen) kein Talent zu haben, für Hochstaplerei aber umso mehr: Erst schleust sich Sohn Ki-woo (Choi Woo-sik) als Nachhilfelehrer mit vermeintlichem Uni-Diplom bei der reichen Familie Park ein, dann folgt ihm der Rest der Familie in die luxuriöse Villa.

Der Film macht irre Spaß und hält viele Überraschungen bereit. Regisseur Bong inszeniert meisterlich effektiv. Eine große Rolle spielen Treppen, es gibt einen Pfirsich, ein Tipi und flackernde Lampen – alles offenbart so seine Zwecke...