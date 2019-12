Luciano Pavarotti : Sänger, Superstar, Frauenheld – und eine Portion Spaghetti

So ist der Italiener mit den herzlich funkelnden Augen vielen Zeitgenossen in Erinnerung geblieben: Luciano Pavarotti. Foto: Wild Bunch Germany. Foto: Wild Bunch Germany

✮✮✮ „Pavarotti“ von Ron Howard: Filmporträt mit Aufnahmen aus drei Jahrzehnten und etlichen Zeitzeugen.

Kaum zu glauben, aber im September waren es zwölf Jahre seit dem Tode Luciano Pavarottis. Der Italiener mit den herzlich funkelnden Augen und dem ansteckenden Lachen war der größte Opernstar des ausgehenden 20. Jahrhunderts mit über 26 Millionen verkauften Tonträgern. Seine wohl größte Rolle war die des Kriegsherrn Calaf in Puccinis letzter Oper „Turandot“ mit der Arie „Nessun Dorma“ (Keiner schlafe) mit dem berühmten Finale „Vincero! Vincero!“. Am Ende dieses über 100 Minuten langen Filmporträts darf man noch einmal Pavarottis Vortrag dieser Arie genießen und sich wundern, wieso in jener Zeit der englische Amateur Paul Potts mit der gleichen Arie zum Popstar aufsteigen konnte. Der Vergleich in Technik und Ausdruckstiefe hätte sicher auch einen interessanten Einblick in den Vermarktungszirkus unserer Zeit erlaubt, aber dazu mochte Regisseur Ron Howard sich nicht hinreißen lassen.