High-School-Komödie und Rennsport-Drama

Das Kinoprogramm vom 21. bis 27. November: Neue Filme von Hans Petter Moland und Richard Linklater.

✮✮✮✮ NEU: „Booksmart“ von Olivia Wilde (USA 2019). – Teen-High-School-Spaß mit der starken Kaitlyn Dever. – Cinestar (Sb), Camera Zwo (Sb), auch OmU. NEU: „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“ von James Mangold (USA 2019). – Action mit starker Besetzung. – Cinestar (Sb), auch OF, Passage (Sb), UT (Sb), Movie World (Sls), Cinema Europa (Zw), Broadway (LS), nur OF. NEU: „But Beautiful“ von Erwin Wagenhofer (D/Österreich 2019). – Von Menschen, die Lösungen leben. Optimismus pur. – Camera Zwo (Sb). NEU: „Last Christmas“ von Paul Feig (USA 2019). – Weihnachtskomödie voller George Michael- und Wham-Songs. – Cinestar (Sb), UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Odeon (Mzg), Thalia Bous, Movie World (Sls), Union (Ill), Neues Theater (Wnd), City (Leb), Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls), auch OF. „Lieber Antoine als gar keinen Ärger“ von Pierre Salvadori (Frankreich 2018). – Temporeiche, knallbunte und reichlich überdrehte Komödie mit starker Besetzung. – Camera Zwo (Sb). „Joker“ von Todd Phillips (USA 2019). – Hochspannender Psychothriller mit aktuellen Bezügen über einen Straßenkünstler in Gotham City, eindrucksvoll verkörpert von Joaquin Phoenix. – Cinestar (Sb), Passage (Sb), UT (Sb), Camera Zwo (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Movie World (Sls), Gloria Schmelz, Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls) auch OF. „Shaun das Schaf – der Film: UFO-Alarm“ von Will Becher (GB/USA/Frankreich 2019). – Ausgeklügelte Spannung im neuen Abenteuer der originellen Knetfiguren. – Cinestar (Sb), Thalia Bous, Movie World (Sls), Neues Theater (Wnd), City (Leb), Central (Leb), Schmelzer Lichtspiele, Broadway (Ls). „Systemsprenger“ von Nora Fingscheidt (Deutschland 2019). – Starkes, nachdenklich machendes Debüt über ein Kind, das durch alle Raster fällt. – Camera Zwo (Sb). ✮✮✮

„Das Wunder von Marseille“ von Pierre-Francois Martin-Lavall (Frankreich 2019). – Verfilmung des Lebens eines achtjährigen Flüchtlingsjungen, der mit seiner Schachbegabung für ein Bleiberecht kämpft. – Camera Zwo (Sb).

„Zombieland: Doppelt hält besser“ von Ruben Fleischer (USA 2019. – Fortsetzung der Zombiekomödie aus 2009 mit Emma Stone und Woody Harrelson. – Cinestar (Sb), UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Odeon (Mzg), Movie World (Sls), Broadway (Ls), auch OF.

„Das perfekte Geheimnis“ von Bora Dagtekin (D 2019). – Gut besetzte Komödie um die Omnipräsenz des Smartphones in der heutigen Gesellschaft. – Cinestar (Sb), Passage (Sb), UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Odeon (Mzg), Thalia Bous, Movie World (Sls), Union (Ill), Neues Theater (Wnd), City (Leb), Schmelzer Lichtspiele, Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls).

„Scary Stories to tell in the dark“ von André Ovredal USA 2019). – Im beste Sinne altmodischer Grusel-Horror der besseren Sorte. – Cinestar (Sb).

„Die Addams Family“ von Greg Tierman und Conrad Vernon (USA/ Kanada 2019). – Solider Animationsfilm, in dem allerdings nur Töchterchen Wednesday voll überzeugt. – Cinestar (Sb), Passage (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Movie World (Sls), Gloria Schmelz, Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls), auch OF.

„Ich war noch niemals in New York“ von Philipp Stölzl (D/Öst. 2019). – Kunterbuntes, ziemlich oberflächliches Musical mit den Songs von Udo Jürgens. – Cinestar (Sb), Eden (Hom), Thalia Bous, Central (Nwl), Cinema Europa (Zw).

„Dora und die goldene Stadt“ von James Bodin (USA 2019). – Realfilm zur Animationsserie, der Eltern-Kind-Konflikte und Vorurteile thematisiert. – Cinestar (Sb).

„Everest – Ein Yeti will hoch hinaus“ von Jill Culton und Todd Wilderman (USA 2019). – Animierte Abenteuerkomödie um einen Yeti, der auf der Flucht vor Wissenschaftlern ist. – Cinestar (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Movie World (Sls), Broadway (Ls), auch OF.

„Downton Abbey“ von Michael Engler (GB 2019). – Gepflegtes Kostüm-Entertainment für Fans der Serie. – Cinestar (Sb).

„Angry Birds 2“ von Thurop Van Orman (USA 2019). – Spaß für Groß und Klein. – Cinestar (Sb), Odeon (Mzg).

„König der Löwen“ von Jon Favreau (USA 2019). – Filmtechnisch brillant, mit opulenten Bildern, aber vom Inhalt her mutlos, ohne neue Ideen. – Cinestar (Sb).

„Bayala– Das magische Elfen-Abenteuer“ von Aina Järvine und Frederico Milella (D/Lux 2019). – In Bayala schwinden die Magie und die Drachen. Dagegen soll eine Gruppe Elfen etwas unternehmen. Basiert auf Schleichfiguren. – Cinestar (Sb), Passage (Sb), Cinema Europa (Zw).

„Und der Zukunft zugewandt“ von Bernd Böhlich (D 2018). – Ein gediegenes aber unterhaltsames Melodrama. – Filmtheater Heusweiler.

„Ein Becken voller Männer“ von Gilles Lellouche (Frankreich/Belgien 2018). – Interessante Figuren, aber eine zu harmonieselige Geschichte. – Filmhaus (Sb).

„Der Distelfink“ von John Crowley (USA 2019). – Ein Mann rekapituliert in einem Hotelzimmer in Amsterdam seine traumatische Lebensgeschichte. – Eden (Hom), Cinetower (Nk).

„Britt-Marie war hier“ von Tuva Novotny (S 2019). – Tragikomödie mit der starken Pernilla August. – Central (Nwl).

„Forrest Gump“ von Robert Zemeckis (USA 1993). – Zum 25. Geburtstag Wiederaufführung des Klassikers mit Tom Hanks in der Hauptrolle. – Thalia Bous.