Kinoprogramm vom 13.02. bis zum 19.02. : Stolze Oscar-Preisträger und Kassenschlager

In der Camera Zwo und in der St. Ingberter Kinowerkstatt läuft in dieser Woche der Abräumer der Oscar-Verleihung „Parasite“. Foto: dpa/-

Das Kinoprogramm vom 13. bis 19. Februar: Frisch prämierte Filme und etliche altbekannten Stars sind am Start.

✮✮✮✮✮

„Romys Salon“ von Mischa Kamp (NL/D 2018) – Komisch und traurig wie das Leben selbst. – Filmhaus (Sb)

„Sorry we missed you“ von Ken Loach (GB 2019). – Packendes Alltagsdrama aus dem englischen Newcastle. – Filmhaus (Sb)

„Jojo Rabbit“ von Taika Waitit (Nzl/USA/CZ 2019). – Komödiantischer Blick auf das Dritte Reich, intelligent und verspielt zugleich. – Camera Zwo (Sb) auch OmU

„1917“ von Sam Mendes (USA/GB 2019). – Brillant inszeniert: Die subjektive Kamera wird zum Gefährten der jungen Soldaten. – Cinestar (Sb), UT (Sb), Central (Nw), Schmelzer Lichtspiele, Broadway (Ls) auch OF

„Parasite“ von Bong Joon-ho (Südkorea 2019). – Ein originelles, skurriles und herrlich komisches Gesamtkunstwerk zum Thema Armut und Reichtum in der Gesellschaft. – Camera Zwo (Sb), Kinowerkstatt (Igb)

„Lara“ von Jan-Ole Gerster (Deutschland 2019). – Berliner Nouvelle Vague mit Corinna Harfouch. – Central (Nw).

✮✮✮✮

NEU: „Bombshell“ von Jay Roach (USA/Kanada 2019). – Siehe Kritik Seite 17 – Camera Zwo (Sb) auch OmU.

NEU: „La Gomera“ von Corneliu Porumboiu (Rumänien, F, D 2019). – Siehe Kritik Seite 18. – Filmhaus (Sb).

„Intrige“ von Roman Polnaski (F 2019) – Spannender historischer Thriller über die Dreyfus-Affäre. – Camera Zwo (Sb).

„Little Woman“ von Greta Gerwig (USA 2019). – Feine Romanverfilmung mit starker Besetzung. – Cinestar (Sb), Camera Zwo (Sb) auch OmU.

„Ein verborgenes Leben“ von Terence Malick (D/USA 2019). – Appell für Zivilcourage, Mut und den Glauben an die Liebe. – Camera Zwo (Sb).

„Lindenberg! Mach dein Ding“ von Hermine Huntgeburth (D 2019). – Liebevolles Biopic über den jungen, halsstarrigen Udo. – Cinestar (Sb), Camera Zwo (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Thalia Bous, Central (Nw), Schmelzer Lichtspiele, Broadway (Ls).

„Vom Gießen des Zitronenbaums“ von Elia Suleiman (F u.a. 2019). – Eine feine Komödie. – Camera Zwo (Sb).

„Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ von Caroline Link (D/Schweiz 2019). – Einfühlsame Verfilmung des Kinderbuchklassikers mit vorzüglicher Besetzung. – Camera Zwo (Sb).

„Knives Out – Mord ist Familiensache“ von Rian Johnson (USA 2019). – Bissig-unterhaltsame Detektivgeschichte mit großem Staraufgebot. – UT (Sb).

„Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ von J. J.Adams (USA 2019). – Der letzte Teil der Sequel-Trilogie zur Star Wars-Saga. Kylo Ren führt die Erste Ordnung an und erlangt unglaubliches Wissen und Macht. – Cinestar (Sb).

„Das geheime Leben der Bäume“ von Jörg Adolph (D 2019). – Basierend auf dem gleichnamigen Sachbuch von Peter Wohlleben beleuchtet der Film das „Sozialleben“ der Bäume als Lebewesen. – Passage (Sb), Movie World (Sls).

„Joker“ von Todd Phillips (USA 2019). – Hochspannender Psychothriller mit aktuellen Bezügen in Gotham City mit Joaquin Phoenix. – Cinestar (Sb), Filmhaus (Sb) nur OmU.

„Nurejew – The White Crow“ von Ralph Fiennes (GB/Frankreich/Serbien 2018). – Filmbiographie über den russischen Ausnahmetänzer, mit viel Spannung und trotzdem mit Feingefühl in Szene setzt. – Thalia Bous.

„Einsam zweisam“ von Cédric Klapisch (F 2019). – Eine zarte Liebesgeschichte aus Paris. – Odeon (Mzg).

„The Peanut Butter Falcon“ von Tyler Nilson und Michael Schwartz (USA 2019). – Bewegendes Buddy-Abenteuer. – Union (Ill), NT (Wnd), City (Leb).

✮✮✮

NEU: „Nightlife“ von Simon Verhoeven (D 2019). – Siehe Kritik Seite 18. – Cinestar (Sb), Passage & UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Odeon (Mzg), Thalia Bous, Movie World (Sls), Union (Ill), Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls).

„21 Bridges“ von Brian Kirk (USA 2019) – Robuster Actionkrimi nach dem Vorbild der hartgesottenen Cop-Thriller der 1970er-Jahre. – Cinestar (Sb), UT (Sb), Broadway (Ls).

„The Lodge“ von Veronika Franz (USA 2019) – Klaustrophobischer Thriller mit zwei Kindern und deren Stiefmutter in einer prekären Lage. – Cinestar (Sb).

„Enkel für Anfänger“ von Wolfgang Groos (D 2019). – Unterhaltsamer Film mit flotten Gags und Sprüchen. – Cinestar (Sb), Passage (Sb), Camera Zwo (Sb), Movie World (Sls), Cinema Europa (Zw).

„Countdown“ von Justin Dec (USA 2019). – Ein aus bekannten Motiven des Teenage-Horrorfilms zusammengesetztes Regiedebüt, das durchaus spielerisch und spannend mit den Vorgaben umzugehen weiß. – Cinestar (Sb), UT (Sb), Movie World (Sls), Broadway (Ls).

„Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen“ von Ute von Münchow-Pohl (D 2019). – Technisch aufwändiger Animationsfilm mit niedlichen Charakteren und viel Humor für die Kleinen. – Cinestar (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Movie World (Sls), Cinema Europa (Zw).

„Bad Boys for Life“ von Adil El Arbi und Bilall Fallah (USA 2019). – Nach 25 Jahren und einer ersten Fortsetzung kehren die beiden nun zurück. Und zwar mit Karacho. – Cinestar (Sb), UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Movie World (Sls), Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls) auch OF.

„Spione undercover – Eine wilde Verwandlung“ von Nick Bruno & Troy Quane (USA 2019). – Flottes, actionreiches Animationsabenteuer. – Cinestar (Sb), Movie World (Sls), Central (Nw).

„Die Eiskönigin 2“ von Jennifer Lee (USA 2019). – Fortsetzung des Kassenschlagers. Eine geheimnisvolle Stimme ruft nach Elsa, die ihr gemeinsam mit ihren Freunden in einen Wald folgt. – Cinestar (Sb), Passage (Sb), Movie World (Sls).

„Der geheime Roman des Monsieur Pick“ von Rémi Bezancon (Fra/Bel 2019). – Detektivgeschichte mit Charme und Stil. – Filmtheater Heusweiler.

✮✮

„Birds of Prey“ von Cathy Yan (USA 2019) – DC-Variante zum Marvelfilm „Deadpool“ mit feministisch grundierter Kampfansage. – Cinestar (Sb), Passage (Sb), UT (Sb) auch OF, Eden (Hom), Cinetower (Nk), Movie World (Sls), Union (Ill), NT (Wnd), City (Leb), Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls) auch OF.

„Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“ von Stephen Gaghan. (USA 2019). – Wer sich auf eine meisterlich-schrullige Performance von Robert Downey jr. in der Titelrolle gefreut hat, wird enttäuscht. – Cinestar (Sb), UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Odeon (Mzg), Thalia Bous, Movie World (Sls), NT (Wnd), City (Leb), Schmelzer Lichtspiele, Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls) auch OF.

„Vier zauberhafte Schwestern“ von Sven Unterwaldt (D/Ö/B 2019). – Klamaukkomödie über vier musikalisch talentierte Schwestern. – Cinestar (Sb), Passage (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Odeon (Mzg), Thalia Bous, Movie World (Sls), Union (Ill), Neues Theater (Wnd), City (Leb), Cinema Europa (Zw).

„Jumanji: The Next Level“ von Jake Kasdan (USA 2019). – In der enttäuschenden Fortsetzung kehren die Protagonisten gemeinsam mit zwei weiteren Spielern zurück in den Dschungel. – Cinestar (Sb), UT (Sb), Broadway (Ls) nur OF.

„Die Hochzeit“ von Til Schweiger (D 2019). – Nur wenig besser als der missglückte Vorgänger. – Cinestar (Sb), UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Thalia Bous, Movie World (Sls), Central (Nw), Gloria Schmelz, Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls).

„Die Wolf-Gäng“ von Tim Trageser (D 2019). – Braves Fantasy-Filmchen, dessen Figuren es an Charaktertiefe fehlt. – Cinestar (Sb), Thalia Bous, Gloria Schmelz, Cinema Europa (Zw).

