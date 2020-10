Aktuelles Programm : Kinowerkstatt und Kino Achteinhalb

Die Kinowerkstatt St. Ingbert zeigt am Freitag zwei Dokumentationen über John Lennon: Um 18 Uhr „Imagine“ (1972) über den gleichnamigen Song mit Yoko Ono und um 20 Uhr „Imagine – Lennon“ (1988), der hauptsächlich auf Interviews mit Lennon fußt.

Im Kino Achteinhalb gibt die Werbeagentur ZEIT:RAUM am Donnerstag einen Einblick in ihre Arbeit. Der Film „So wie wir waren“ läuft am Samstag. Das Liebesdrama „Faustrecht der Freiheit“ von Rainer Werner Fassbinder präsentiert das Kino am Sonntag. Am Montag ist der polnische Film „Das süße Ende des Tages“ im Programm, am Dienstag, die Serie „One Day at a Time“ und am Mittwoch die Krimikomödie „Heinrich der Säger“. Alle Filme laufen um 20 Uhr. cjf