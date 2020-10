Kino Achteinhalb : Bewegende Filmdramen aus alter und neuer Zeit

Das Kino Achteinhalb Saarbrücken zeigt Rainer Werner Fassbinders persönlichsten Film.

Im Saarbrücker Kino Achteinhalb ist der Film „Zombie Child“ neu im Programm. Er läuft am Donnerstag, Samstag und Sonntag, jeweils um 20 Uhr. Der Fantasy-Film von Bertrand Bonello aus dem Jahr 2019 handelt von einem Internat, an dem eine neue Schülerin Voodoo-Riten durchführt. Es ist kein typischer Zombie-Film, das Drama geht um Mythen und Teenagerkummer.

Rainer Werner Fassbinders Drama „In einem Jahr mit 13 Monden“ aus dem Jahr 1978 wird am Montag sowie am Mittwoch um 20 Uhr gezeigt. Der Film handelt von der Transsexuellen Elvira Weishaupt, die trotz Verwandlung ihres Körpers nicht das ersehnte Liebesglück findet. Das Drama gilt als einer von Fassbinders persönlichsten Filmen, in denen er den Suizid seines einstigen Geliebten Armin Meier verarbeitete, der sich nach der Trennung von ihm mit einer Überdosis an Schlafmittel das Leben nahm.