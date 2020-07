Kino Achteinhalb : Das Kapital, Klassiker mit Livemusik und eine Frau in Flammen

Das Kino Achteinhalb zeigt „Der Student von Prag“, „Eine Geschichte von drei Schwestern“ und „Million Dollar Baby“.

In der Reihe „Filmreif – Kino für Menschen in den besten Jahren“ steht „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ von Céline Sciamma (Frankreich 2019) auf dem Programm und zwar am Sonntag, 20 Uhr, am Mittwoch, 15 Uhr, sowie am 9. und 10. Juli, jeweils 20 Uhr. Ein ungewöhnlicher Auftrag führt die Pariser Malerin Marianne im Jahr 1770 auf eine einsame Insel an der Küste der Bretagne: Sie soll heimlich ein Gemälde von Héloïse anfertigen, die gerade eine Klosterschule für junge adelige Frauen verlassen hat und bald verheiratet werden soll. Denn Héloïse weigert sich, Modell zu sitzen, um gegen die von ihrer Mutter arrangierte Ehe zu protestieren.