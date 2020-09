„Kino Achteinhalb“ : Ein Blick auf die große Kunst des Films

Im Kino Achteinhalb geht es diese Woche um Fellini, Fassbinder und Florenz.

Zum 100. Geburtstag von Federico Fellini fährt das Kino Achteinhalb mit einer Filmreihe zu Ehren des italienischen Regisseurs fort. Am Donnerstag, 20 Uhr, wird die Filmkomödie „Roma“ aus dem Jahr 1972 in Originalfassung mit Untertiteln gezeigt. Das Werk ist ein Porträt der italienischen Hauptstadt, die Fellini mit Elementen seiner Biographie verbunden hat.

Am Freitag, um 17 und 20.30 Uhr, wird der Dokumentarfilm „Der Balkon – Wehrmachtsverbrechen in Griechenland“ präsentiert. An den Bewohnern des Dorfes Lyngiades in Epirus verübte die Wehrmacht 3. Oktober 1943 ein Massaker. Fünf Überlebende erzählten die Geschichte dem Historiker Christoph Schminck-Gustavus. Er ist zusammen mit Regisseur Chrysanthos Konstantinidis und Hilde Schramm bei der anschließenden Diskussion dabei.