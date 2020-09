Kino Achteinhalb : Filmreise von Russland über Polen bis ins Allgäu

Eine Szene aus „Alles für meine Mutter“. Foto: Filmverleih

Das Saarbrücker Kino Achteinhalb zeigt spannende Dramen zu aktuellen Themen.

Nach der Zwangspause ab Mitte März ist „Russisch Dok“ jetzt wieder zurück im Saarbrücker Kino Achteinhalb. Die Reihe präsentiert Filme, die man sonst in Deutschland nicht im Kino zu sehen bekommt, da sie (noch) keinen internationalen Verleih haben. Die Filme werden in russischer Originalversion mit englischen oder deutschen Untertiteln vorgeführt. Am Donnerstag, 20 Uhr, laufen „Im Auge des Orkans“ (OmeU) und „Papiersterne“ (OmeU), die das Heranwachsen junger Mädchen beobachten.

In der Reihe „Ciné Gay“ läuft „Futur Drei“ von Faraz Shariat (D 2019) – und zwar als Vorpremiere am Freitag, 20 Uhr. Weitere Termine sind der 30. September und der 5. Oktober, jeweils 20 Uhr), mit einem Video einer Podiumsdiskussion in Berlin mit Nastaran Tajeri, Hengameh Yaghoobifarah, Wana Limar und Regisseur Faraz Shariat. Der Film zeigt drei junge Menschen, die als Immigranten der ersten und zweiten Generation im Einwanderungsland Deutschland aufeinander treffen.

Die Re­tro­spek­ti­ve zum Re­gis­seur und Au­tor Klaus Gie­tin­ger wird am Montag und Dienstag, 20 Uhr, fortgesetzt. Auf dem Programm steht „Daheim sterben die Leut’“, der Kampf eines Allgäuer Landwirts gegen eine Zentralisierung der Wasserversorgung, der sich zum grotesken Duell zwischen Stadt und Land, Tradition und Fortschritt, Bauernschläue und Behörden-Dummheit entwickelt.

In der Reihe „Neue polnische Filme“ folgt am Mittwoch, 20 Uhr, „Alles für meine Mutter“ von Malgorzata Imieslka. Ola wohnt in einem Waisenhaus. Verzweifelt sucht die 17-jährige den Kontakt zu ihrer Mutter, nach der familiären Wahrheit. Was ihr dabei hilft, die Mobbing-Aktivitäten ihrer Mitbewohnerinnen genauso zu verdrängen wie die Angebote der Wärter, gegen Sex die Tür des Heims abends etwas länger offen zu lassen. Das, was Ola dort durchleiden muss, übersteigt jedoch alles, was ihr zuvor angetan wurde. Doch Ola erträgt vieles für ihre einzige große Hoffnung – ihre Mutter wiederzusehen. Doch Hoffnung und Abgrund liegen dicht beieinander. Sie glaubt immer noch, dass irgendwo da draußen ihre leibliche Mutter auf sie wartet, und diese Hoffnung gibt ihr Kraft, die schwersten Momente im Heim zu überstehen.