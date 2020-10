Aktuelles Programm : Kinowerkstatt und Lammwochen

Zur Eröffnung der Bliesgau-Lammwochen (vom 23.10. bis zum 1.11.2020) zeigt die Kinowerkstatt St. Ingbert am Donnerstag, 22. Oktober, um 19 Uhr den Film „Eat, Drink, Man, Woman“ (Taiwan, USA 1994) von Ang Lee.

Meisterkoch Chu lebt mit seinen drei erwachsenen Töchtern in Taipeh. Dem Witwer sind Traditionen heilig und so ist das gemeinsame Sonntagsmahl regelrecht zu einem Ritual geworden. Obwohl Chus Geschmacksnerven kaum noch vorhanden sind, versucht er sich jedes Mal selbst zu übertreffen.

Das weitere Programm der Kinowerkstatt: Am Freitag, 19 Uhr, wird die französische Komödie „Das Beste kommt noch“ von Alexandre de La Patellière und Matthieu Delaporte mit Fabrice Luchini und Patrick Bruel gezeigt. Am Samstag, 20 und 21.15 Uhr, folgt zweimal der Musikfilm „Imagine - John Lennon“. Am Montag, 18 Uhr, läuft das Musical „Funny Face“, um 20 Uhr das Meisterwerk „Der große Diktator“ (OmU) von und mit Charles Chaplin.