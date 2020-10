Kinowerkstatt : Deutsche Filme in der Kinowerkstatt

In der Kinowerkstatt St. Ingbert stehen am Wochenende deutsche Filme im Mittelpunkt. Eine Hommage an den kürzlich verstorbenen Schauspieler Michael Gwisdek ist der Spielfilm „Der Tangospieler“ aus dem Jahr 1991. Er wird am Freitag, um 18 Uhr gezeigt.

Der Film ist von Roland Gräf.

Danach, um 20 Uhr, läuft „Oh Boy“ (2012) von Jan Ole Gerster. Gwisdek spielt in der mit Jazzmusik unterlegten Tragikomödie ebenfalls mit.

Am Samstag und Sonntag, jeweils um 18 Uhr wird „This is love“ präsentiert. Das Drama von Matthias Glasner ist aus dem Jahr 2009, die Hauptrolle besetzte Corinna Harfouch.

Judi Dench spielt die Hauptrolle in „Geheimnis eines Lebens“, der letztes Jahr in Großbritannien erschien. Die Zuschauer können den Film in St. Ingbert am Sonntag, um 20 Uhr, sehen.