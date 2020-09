St. Ingbert : Bond und Polt in der Kinowerkstatt

Am Freitag, 18 Uhr, und am Samstag, 20 Uhr, wird in der Kinowerkstatt St. Ingbert der Klassiker „James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ aus dem Jahr 1969 gezeigt. George Lazenby und die kürzlich verstorbene Diana Rigg spielen die Hauptrollen.

Von Cedric Jonathan Fritsch



Die satirische Sommerkomödie „Man spricht Deutsh“ von 1988 mit Schaupsieler und Kabarettist Gerhard Polt sowie Gisela Schneeberger läuft von Samstag bis Montag, jeweils um 18 Uhr. Der Film stammt von Hanns Christian Müller.

Ein halbes Jahrhundert alt ist der Film „Deadlock“ von Roland Klick mit Mario Adorf und Marquard Bohm. Der absurde Western über zwei rivalisierende Cowboys läuft am Sonntag, 20 Uhr.

Am Montag, 20 Uhr, wird der Film „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ (Deutschland 2019) gezeigt. Er basiert auf dem gleichnamigen Jugendbuchklassiker und handelt von einer jüdischen Familie, die 1933 aus Deutschland floh. Regie führte Caroline Link.