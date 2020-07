Jetzt in der Kinowerkstatt : Zwei Filme von Werner Herzog in der Kinowerkstatt

Ein besonderes Angebot kommt jetzt aus der Kinowerkstatt St. Ingbert: Ein Filmseminar, das sich ausgiebig mit einem ausgewählten Film befasst. Solche Veranstaltungen wurden vor Jahren regelmässig angeboten.

Diese Tradition soll nun wieder aufgegriffen werden. Der Anfang wird mit „Forrest Gump“ gemacht: Am Donnerstag, 30. Juli, 19.30 Uhr, ist die von Regisseur Robert Zemeckis kommentierte Fassung dieses Klassikers der amerikanischen Filmgeschichte aus dem Jahre 1994 mit Tom Hanks zu sehen. Am Samstag, 1. August, 18 Uhr, läuft „Forrest Gump“ in der deutschen Fassung und am Montag, 18 Uhr, in der englischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln.

Zwei Werke von Werner Herzog sind im Programm der Kinowerkstatt. Der Abenteuerfilm „Königin der Wüste“ (USA 2015) mit Nicole Kidman und James Franco ist am Freitag, 18 Uhr, zu sehen. Er erinnert an das Leben der englischen Forscherin Gertrude Bell, die ihr Leben und ihr Herz der Wüste widmete. Am Sonntag, 18 Uhr, folgt „Salt and Fire“ (D/USA/F/Mex 2016), mit Veronica Ferres, und Michael Shannon, ein Thriller mit romantischen Elementen. Für Herzog, der vor vielen Jahren in einem Film namens „Fata Morgana“ die mythologische Universalwissenschaft begründet hat, auf die er nun mit „Salt and Fire“ zurückkommt, ist die Expedition zum Uturuncu nur ein weiterer Schritt in einer großen Vermessung der Welt: Er hat in der Arktis die Spuren von einem „Grizzly Man“ aufgenommen. Er ist mit einem Leichtballon durch den Regenwald geschwirrt („The White Diamond“), hat Menschen und Pinguine im ewigen Eis um den Südpol besucht („Encounters at the End of the World“). Und auch in „Höhle der vergessenen Träume“ verbindet sich Kulturtheorie mit Abenteuerlust.