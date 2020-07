Kinowerkstatt St. Ingbert : Der alltägliche Rassismus in den Vereinigten Staaten

„What You Gonna Do When The World’s On Fire?“ Foto: Grandfilm

Die Kinowerkstatt St. Ingbert zeigt zwei Filme über Amerika, „Jojo Rabbit“ und Ronnie Wood.

Die Kinowerkstatt St. Ingbert wirft anhand zweier Filme einen Blick auf Amerika. Ganz aktuell geht es in den Vereinigten Staaten um den Kampf gegen den Rassismus. „What you gonna do when the world‘s on fire?“ (Was wirst du tun, wenn die Welt in Flammen steht?) von Roberto Minervini aus dem Jahre 2018 ist zur Premiere wegen der großen Nachfrage gleich mehrmals zu sehen: Am Donnerstag, 23. Juli, um 20 Uhr, am Freitag, 18 Uhr, sowie Samstag und Montag, jeweils um 20 Uhr.

Junge Afro-Amerikaner*innen werden überproportional häufig Opfer von tödlicher Polizeigewalt. So auch im südlichen US-Bundesstaat Louisiana, aber hier haben sie noch einen weiteren Feind: Der Ku-Klux-Klan ist auch im 21. Jahrhundert noch aktiv und terrorisiert die Schwarzen Communities. Als Regisseur Roberto Minervini Louisiana bereiste um dort eigentlich eine Dokumentation über die Musik der 1930er Jahre zu drehen, verwarf er angesichts der omnipräsenten Gewalt gegen Schwarze seine ursprünglichen Pläne. So fokussierte er sich für „What you gonna do when the world‘s on fire?“ auf einige Protagonist*innen, die er in intimen Schwarz-Weiß-Bildern zeigt. Er trifft beispielsweise die Barbesitzerin Judy Hill, die durch ihre Lebenserfahrungen ihre Rolle als Schwarze Frau in der US-Gesellschaft reflektiert. Oder zeigt die New Black Panther Party For Self-Defense in New Orleans. Es geht um Menschen, die hinter der Forderung #blacklivesmatter stehen und wie ihr alltäglicher Kampf gegen den Rassismus aussieht.

Am Sonntag, 20 Uhr, folgt der Klassiker „Forrest Gump“ (USA 1994) von Robert Zemeckis mit Tom Hanks, Robin Wright und Gary Sinise, der 1995 sechs Oscars gewann. Der Film ist durchaus auch ein kritisches Porträt der amerikanischen Gesellschaft.

Auf vielfachen Wunsch, so die Kinowerkstatt, laufen „Jojo Rabbit“ und Mike Figgis‘ wunderbare Dokumentation über das Rolling Stones-Mitglied Ronnie Wood „Somebody Up There Likes Me“ diese Woche bereits schon um 18 Uhr, und zwar „Jojo Rabbit“ am Sonntag und Montag, „Ronnie Wood – Somebody Up There Likes Me“ am Samstag.