Kinowerkstatt : Wenders-Filme in der Kinowerkstatt

Am 14. August wird Wim Wenders 75 Jahre alt. Die Kinowerkstatt St. Ingbert zeigt jetzt vier Filme des bedeutenden deutschen Regisseurs. Am Freitag, 18 Uhr, läuft das knapp dreistündige Road Movie „Im Lauf der Zeit“ aus dem Jahre 1975, mit Rüdiger Vogler und Hanns Zischler.

Am Samstag, 18 Uhr, steht „Land of Plenty (D/USA 2004) auf dem Programm, mit John Diel als Vietnam-Veteran Paul, der in Los Angeles lebt und erstmals seiner 20-jährigen Nichte Lana (Michelle Williams) begegnet. Im Anschluss folgt das Film-Gespräch „Wim Wenders trifft Werner Herzog“, das auch am Sonntag um 18 Uhr zu sehen sein wird.