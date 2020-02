MeToo : Rock hoch für den Fernseh-Job

„Bombshell“ von Jay Roach: Intelligenter und spannender Film zur #MeToo-Bewegung.

Dann setzt es Störfeuer aus den eigenen Reihen. Megyn Kelly (Charlize Theron), wasserstoffblonde Redakteurin und Moderatorin der Politabteilung, nimmt Anstoß an Trumps frauenfeindlichen Äußerungen. Und im quotenträchtigen Frühstücksfernsehen übt sich die nicht minder blondierte Starmoderatorin Gretchen Carlson (Nicole Kidman) neuerdings in seriöser Berichterstattung und unglamourösem Auftritt. Weshalb sie gefeuert wird. Gretchen schlägt zurück und strengt einen Prozess gegen Roger Ailes wegen sexueller Belästigung an. Noch steht sie mit ihren Anschuldigungen allein, denn die erhoffte Unterstützung durch Megyn Kelly bleibt aus. Umso steiler steigt derweil der Stern von Kayla Pospisil (Margot Robbie), und zwar im Büro von Roger Ailes.

„Fernsehen ist ein visuelles Medium. Heben Sie also den Rock noch ein bisschen mehr. Sie wollen doch den Job, oder?“ Kayla Pospisils Audienz in Roger Ailes‘ Büro ist eine Schlüsselszene, um Übergriff und Machtmissbrauch in aller gebotenen dramatischen Verdeutlichung zu zeigen. Regisseur Jay Roach, der 25 Jahre lang flache Komödien drehte, bis er mit dem BioPic „Trumbo“ neue Pfade einschlug, bestätigt den Imagewechsel mit einer konzentrierten Regieleistung, die trotz karikaturesken Charakterskizzen und penetrant optimistischem Jubelschluss große Wirkung erzielt, weil er seine Schauspieler ermutigt, dahin zu gehen, wo es weh tut. In den USA, wo man den Flegel Trump tatsächlich ins Weiße Haus wählte, war der Film kein Hit. Wen wundert’s?